Jean-Marie Girier a pris ses fonctions ce lundi 27 juillet à Nice, où il a notamment déposé une gerbe devant le monument aux morts et rendu hommage aux victimes des attentats du 14 juillet 2016 et de la basilique Notre-Dame. Âgé de 42 ans, originaire de Lyon et passé par les cabinets ministériels sous la présidence d'Emmanuel Macron, il a occupé la préfecture dans le Territoire de Belfort, la Vienne puis les Pyrénées-Atlantiques avant sa nomination dans les Alpes-Maritimes le 9 juillet dernier.

Le nouveau préfet a détaillé quatre priorités : la sécurité, avec une attention portée au narcotrafic et à la criminalité organisée, ainsi qu'à la gestion de la frontière franco-italienne ; l'accompagnement des collectivités, avec une conférence territoriale du logement annoncée d'ici la fin de l'année ; le développement économique, en particulier sur les filières de pointe comme l'intelligence artificielle ; et l'adaptation au changement climatique, avec de nouvelles Assises de l'eau destinées à dresser le bilan des restrictions successives. Se présentant comme un "préfet de terrain" sans attache particulière avec le territoire, Jean-Marie Girier a insisté sur sa volonté de travailler avec tous les élus "sans distinction" : "Je ne serai pas un préfet politique."