Jeanick Brisswalter : quatre années supplémentaires à la tête d’Université Côte d’Azur

Jeanick Brisswalter à la tête d’Université Côte d’Azur pour quatre années supplémentaires. Hier, mardi, il a été réélu au 1er tour pour 4 ans Président d'UCA par les membres du conseil d’administration avec 27 voix sur 36. Deux candidats étaient déclarés : lui même en tant que chef de file de la liste C.A.R.E et candidat à sa propre succession et Luc Pronzato, chef de file de la liste Service Public et Démocratie Universitaire - SPDU. A la suite des élections des deux conseils de l’Université, en effet, une majorité des voix (55%) était allée à la liste C.A.R.E (Pour un Projet d'Université Collectif, Ambitieux, Responsable et Engagé) mais il en était ressorti une égalité des sièges au conseil d’administration. Pour ce second mandat, Jeanick Brisswalter s’entourera d'une équipe de vice-présidents et chargés de missions qui vont être nommés dans les jours qui viennent. (Photo DR : Jeanick Brisswalter).

La politique mise en place sera dans la continuité des quatre années du premier mandat : positionner UCA comme un acteur majeur du territoire azuréen et comme une université reconnue à l'échelle internationale portant au meilleur niveau la réalisation de l'ensemble de ses missions. Quatre piliers principaux :

Renforcer le rôle des Écoles Universitaires de Recherche (EUR) qui sont au cœur du dispositif et les liens dynamiques avec les autres Composantes et les Établissements Composantes pour sécuriser et enrichir les parcours de nos étudiants ;

Poursuivre en interne et accroître en externe les actions et l’engagement de l’Université sur les grands enjeux de nos sociétés notamment, de Santé Publique, Numérique et liés aux transitions socio-environnementales ;

Renforcer la place d’Université Côte d’Azur sur son territoire pour le dialogue entre la science et la société et la formation de citoyens à l'esprit ouvert et critique ;

Amplifier la sensibilisation à l'esprit d'entreprise et d’entreprendre des étudiants, avec plus de 2.000 étudiants formés à l’entreprenariat étudiant depuis 2020 et développer le continuum d'innovation, des Etudiants aux Chercheurs.