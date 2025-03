JEDI Cannes GrandChallenge : les incroyables propriétés du microbiome marin

Déjà engagée dans les industries créatives, Cannes cherche aussi à renforcer son attractivité par l’implantation de start-ups et d’entreprises matures innovantes, notamment dans l’écosystème spatial. La ville du cinéma a l’ambition également de devenir un laboratoire d’expérimentation à la pointe des nouvelles technologies au service du développement local et du Bien Commun. C’est dans cette ligne que s’inscrit le partenariat que viennent d’engager Cannes et l’association Joint European Disruptive Initiative (JEDI) pour le lancement d’un GrandChallenge dédié à la recherche sur le microbiome marin et menant à la découverte de nouveaux médicaments, notamment anti-cancéreux.

Faire émerger des technologies de rupture en 12 à 24 mois

Présidée par André Loesekrug-Pietri, l’association JEDI s’inspire du fonctionnement de la DARPA (Défense Advanced Research Projects Agency) et des autres institutions “ARPA” américaines, alliant le monde de la recherche et celui des start-ups et de l’entreprise. JEDI vise à résoudre les grands défis sociétaux de notre époque en matière de santé, d’environnement ou encore de numérique.

Pour repousser les frontières de la science et de l'innovation tout en contribuant au leadership scientifique et technologique français et européen, JEDI a lancé des GrandChallenges. L’idée est d’accélérer la recherche et l’innovation dans des secteurs stratégiques avec une méthode radicalement différente des appels à projets classiques : faire émerger des technologies de rupture en 12 à 24 mois, contre souvent 3 à 10 ans dans le contexte national et européen actuel, avec pour seule boussole l’excellence, en mobilisant les meilleures équipes de tous les secteurs, et en supprimant les freins bureaucratiques (un point que le maire de Cannes a très à coeur).

"La thématique du microbiome marin comme réservoir de médicaments"

Le “JEDI Cannes GrandChallenge” est le premier Challenge organisé avec une collectivité locale en Europe. Il impliquera des équipes pluridisciplinaires venant de centres de recherches, entreprises et start-ups à l’échelle européenne.“Inspiré du modèle de la DARPA que j’appelle de mes vœux depuis longtemps, cette compétition permettra de faire éclore en un temps record des solutions disruptives sur la thématique du microbiome marin comme réservoir de médicaments” explique David Lisnard, maire de Cannes.

Pour André Loesekrug-Pietri “le microbiome marin présente la particularité d’être à la fois méconnu et sous-exploité, alors que les océans et leur biodiversité représentent un formidable potentiel de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies. Plusieurs médicaments aujourd’hui (notamment des anticancéreux) ont été développés grâce à la connaissance des océans. Mais nous n’en sommes qu’au début”.

“Nous souhaitons mobiliser les meilleurs talents qui travaillent déjà depuis longtemps sur ces sujets, mais aussi tester des approches radicalement nouvelles venant des mondes académiques, industriels et des startups – ceci pour repousser les limites de la science et changer la donne, dans un temps limité. Notre objectif est précis : développer de nouvelles thérapies en découvrant de nouvelles propriétés du microbiome marin, et à long terme renforcer l’innovation et la production de médicaments en France et en Europe.”