Jeudi noir à Wall Street avec les droits de douanes en folie

Jeudi noir à Wall Street, hier. Suite à la folle salve de taxes commerciales de Donald Trump, la Bourse de New York a connu sa pire séance depuis la crise du Covid en 2020. Dans la seule journée, 2.400 milliards de dollars se sont envolés. Le Nasdaq, l’indice des valeurs technologiques, a reflué de près 6 %, le Dow Jones de près de 4%, le S & P 500 de 4,8 %. Quelques unes parmi les plus belles valeurs américaines ont lourdement chuté : -9,2% pour Apple dont les iPhone sont fabriqués en Chine, -9% pour Amazon, -7,8% pour Nvidia, -14,4% pour Nike qui fabrique au Vietnam, en Indonésie et en Chine, -16,2% pour Ralph Lauren. Les bourses européennes ont également plongé : Paris a cédé 3,31%, son plus fort recul quotidien depuis la séance du 15 mars 2023, Francfort a perdu 3,01%, Milan 3,60% et Londres 1,55%. Aujourd’hui encore, les marchés sont attendus à la baisse.