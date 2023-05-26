Un jeune Cannois, Leo Largillet, à la présidence de Junior Entreprises Europe

C’est une belle aventure dans laquelle s’engage Leo Largillet, un jeune Cannois de 20 ans, sorti de l’Institut Fénelon à Grasse et qui vient de terminer sa 4ème année à HETIC, la grande école du web à Paris : il a été élu président de JEE (Junior Entreprises Europe), la confédération européenne des Junior-Entreprises. Président durant cette dernière année scolaire de la Junior-Entreprise de son école (Synerg’hetic) qui compte parmi les six meilleures de France, il s’est intéressé au mouvement européen des JEs. (Photo DR : Leo Largillet -à gauche- à Lisbonne avec les trois étudiants de l'executive board qui l'accompagneront durant son mandat).

40.000 jeunes entrepreneurs dans 16 pays européens

JEE est une association qui a pour objectif de fédérer les junior-entreprises et les confédérations de toute l’Europe. Sont ainsi représentés quelque 40.000 jeunes entrepreneurs dans plus de 380 JEs de 16 pays européens et qui réalisent globalement un chiffre d’affaires de près de 20 M€. En conseillant sur des enjeux innovants tous types d’entreprises dont la quasi totalité du CAC 40, les étudiants ajoutent une expérience pratique à leurs compétences théoriques, développent l'esprit d'entreprise à un stade précoce, élargissent leurs horizons et se créent des opportunités uniques.

L’élection de Leo Largillet à la présidence de la confédération a été officialisée mi-mai lors de l’Assemblée générale de l’association à Lisbonne. Il commencera son mandat d’un an à Bruxelles, le 1er août, et sera assisté d’un executive board de 4 personnes. Qu’est ce qui l’a conduit à Bruxelles ? Quels seront les grands axes de son mandat ? Il répond.

- Qu’est qui t’a mené à candidater pour la présidence européenne des JEE ?

J’ai longuement hésité entre la France et l’Europe. La Confédération nationale et la confédération européenne sont toutes les deux très dynamiques. Après une année à la présidence de Synerg’hetic, je tenais à poursuivre mon engagement dans le mouvement JE. J’ai finalement choisi l’Europe car à ce niveau il reste énormément d’opportunités à saisir et des projets d’ampleur à mener. J’avais également envie de rencontrer des représentants de la communauté européenne, de bénéficier d’une expérience internationale et de préparer une entrée future dans la tech européenne.

- Quel sera ton rôle en tant que président ?

JEE représente le mouvement au niveau de l’Europe et assure sa cohésion. JE Europe est chargée de concevoir sa stratégie interne et la stratégie européenne de tout le mouvement. C’est ce qui est assuré à Bruxelles avec un Executive Board de 4 personnes en présentiel, aidé de 20 à 25 personnes en remote venant des différentes confédérations. Concernant le Board, nous nous partageons les rôles à travers 15 départements. Pour ma part, en tant que président, je suis chargé de la stratégie, des partenariats privés et des RH avec la coordination des équipes à distance.

- Quels axes comptes-tu donner à ton mandat ?

Trois mots résument ce qui guidera nos actions : partenariat, union et innovation. Il s’agira ainsi d’intensifier la collaboration avec les acteurs privés et publics européens à travers des partenariats ; d’encourager le sentiment d’appartenance européenne tout en mettant en avant la diversité des pays de l’union (cela va dans le sens de la devise de l’Europe qui est d’unir dans la diversité) ; de promouvoir les technologies qui arrivent et qui doivent permettre à l’Europe de rester à la pointe.

- Qu’est ce qui ferait de ton mandat un succès ?

Tout simplement de pouvoir appliquer nos grands projets pour conforter la structure des JE Europe et d’arriver à lancer un engouement européen durable.

PS) Vous l'avez sans doute pensé, Leo est par ailleurs mon fils.