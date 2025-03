Jeux de Sophia 2024 : record pulvérisé avec plus de 12.000 participants

Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais les Jeux de Sophia 2024, en ont eu une très belle hier soir. Une clôture en feu d’artifice, avec 1.200 participants à la soirée à la Siesta qui a marqué la clôture de cette 30ème édition ! Et quelle édition anniversaire ! Elle a pulvérisé tous les records de participation avec 12.045 participants. Un record historique, bien au-delà de celui de l’an dernier qui avait mis la barre à 9.615 participants. Une croissance de l’ordre de 25 % qui montre que, plus que jamais, les Jeux de Sophia sont au coeur de la vie sophipolitaine. (Photo DR : la gagnante du gros lot de la tombola, entourée de Saki Nagata Bischoff, Toyota ED2 et de Thierry Bernaud, groupe JPV)

Ces jeux 2024 ont battu aussi d’autres records : celui du nombre d’inscriptions d’entreprises. Elles étaient 408 cette année contre 350 l’an dernier (un + 17%). Record aussi du nombre d’épreuves : 55 cette année soit 8 de plus qu’en 2023. Des records qui ont pu être battus et tenus grâce aux organisateurs. Ils étaient 80 “orgas”, accompagnés de 40 bénévoles qui ont donné leur temps, leur énergie et leur gentillesse pendant les 5 semaines de compétition. Tout un travail de préparation d’abord, puis d’exécution ensuite menée par Morgane et son équipe.

Cette édition anniversaire avait débuté en fanfare (et tambours !) avec la “Color Run” défilé en couleurs qui avait attiré, dans une ferveur joviale, 600 participants. Un succès aussi pour le Karting (800 participants), le Cross (500). Et puis, en cette année de JO, la traditionnelle tombola de clôture était richement dotée. Un superbe VTT électrique (valeur 4.000€) offert par l’office du Tourisme d’Antibes a été remporté par un concurrent qui l’a bien mérité : il n’avait raté aucune édition depuis 30 ans ! Le gros lot, pour la 3ème année consécutive, tenait dans un séjour de 4 jours, aux J.O. de Paris, offert par Toyota et le groupe JPV. Un prix “haut de gamme” avec à la clé 3 épreuves olympiques (Athlétisme, Natation, Beach Volley), hébergement en hôtel 4*, accès au village olympique et réception au Pavillon Toyota !

Mais au-delà du sport et de toute leur convivialité, les Jeux de Sophia reflètent aussi parfaitement les valeurs de la technopole que porte Sophia Club Entreprises : inclusifs, collaboratifs, et responsables. On attend les prochaines éditions.