JO de Nice : Orange expérimente le “Push-to-Talk” à l’Allianz Riviera

C’est un énorme défi que relève Orange : ce sera le seul opérateur pour assurer la connectivité des Jeux Olympiques en France. Pour mémoire, il y en avait cinq pour les JO de Tokyo en 2021. Si l’essentiel des épreuves se déroulent sur Paris, Nice est aussi à la fête olympique avec six matchs de football qui se joueront au stade Allianz Riviera du mercredi 24 au mercredi 31 juillet. Coup d’envoi donc aujourd’hui 15 heures avec la Guinée face à la Nouvelle-Zélande deux jours avant l’ouverture des JO de Paris. (Photo DR : s'ils ressemblent à des mobiles de bonne taille, ce sont en fait les nouveaux talkies-walkies qu'utiliseront pour la couverture des JO, les équipes d'Orange mais également toutes celles de l'organisation des Jeux).

A Nice, des équipes rodées avec la Coupe du Monde de Rugby

Des rencontres pour lesquelles Orange, partenaire premium des JO de Paris, apportera l’ensemble de la connectivité (voix, data, mobiles, fixe, flux vidéo, flux de résultats…) aussi bien pour les spectateurs, que pour les organisateurs et leurs équipes. Chef de projet pour cette mise en place de la connectivité, pour Nice mais également pour la Région Sud (Marina de Marseille et stade de Marseille), David Ripert a présenté récemment le dispositif à l’Allianz Riviera qui est l’un des 35 sites de la compétition.

Autant dire qu’il n’y a pas eu d’improvisation. Le projet a été mûrement préparé. Le démarrage a été activé dès janvier avec une équipe de 10 personnes recrutées en 2022 . Une équipe niçoise qui avait déjà pu largement s’entraîner avec des événements importants comme la Coupe du monde de Rugby. Pour la Région Sud, David Ripert pilote 100 personnes, tandis qu’à l’échelon des jeux français l’effectif “connectivité” se monte à 1.000 techniciens et techniciennes.

L'autre défi : réduire au maximum l'empreinte carbone

Pour l’Allianz Riviera, l’équipe d’Orange, composée de techniciens, d’experts réseau et d’une responsable, Béatrice Franc, est la même que celle qui avait travaillé pour la connectivité pendant la Coupe du monde de rugby, l’an dernier. L’équipe niçoise permettra ainsi à la centaine de journalistes présents en tribunes et aux 80 photographes autour du terrain, de travailler dans les meilleures conditions lors des six rencontres des JO. Elle devra également veiller au bon fonctionnement du IBC (international broadcast center), de la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) et de la régie centrale.

Autre défi assigné : réduire au maximum l’empreinte carbone. Pour cela, explique David Ripert, nous allons réutiliser 75 % des équipements qui seront déployés (borne wifi, routeur, cœur de réseau…) au service de tous nos clients, et au moins 50 % des câbles. Une innovation sera également mise en place : le “Push-to-Talk”.

Des talkies-walkies nouvelle génération

Tout le monde connaît les talkies-walkies. Pour les Jeux, ce seront en quelque sorte des talkies-walkies nouvelle génération, sans limite géographique qui seront utilisés. ‘Il s’agit de talkies-walkies qui fonctionnent grâce au réseau d’Orange, en 4G mais aussi en wifi, en mode privé et sécurisé", souligne David Ripert.

"Contrairement aux modèles traditionnels que l’on connaît, ils permettent de passer des appels à très longue distance ainsi que des appels avec de la vidéo ou encore de parler à tout un groupe en même temps. Toutes les équipes d’Orange mais aussi celles de l’organisation des Jeux, en sont pourvues.” Une des innovations lancées pour les JO de Paris 2024