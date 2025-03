JO d’hiver 2030 : grosse déception à Isola 2000

Aie ! Isola 2000 risque de voir les JO d’hiver 2030 lui passer sous le nez. Pourtant mercredi, lors de l’annonce de la décision du CIO (Comité Olympique International) de ne garder que la candidature française (éliminant de fait celles de la Suède et de la Suisse), la belle station azuréenne semblait assurée de faire partie du lot. Dans l’alliance entre Région Sud et Auvergne-Rhône Alpes, elle faisait partie du Pôle Nice Côte d’Azur, l’un des quatre pôles de la candidature et se trouvait en position d’accueillir le skicross et le snowboardcross pour lesquels elle postulait.

Mais patatras. Comme le révélait le quotidien L’Equipe dès vendredi soir, “deux sites initialement pressentis ne faisaient plus partie des options privilégiées par le CIO, qui souhaite réduire au maximum le nombre de stations utilisées”. Etaient visés Isola 2000 et Val d’Isère où étaient envisagées notamment les épreuves de ski alpin. Skicross et snowboardcross migreraient ainsi à Serre-Chevalier et/ou Montgenèvre, tandis que les slaloms hommes et femmes de ski alpin iraient à Courchevel et Méribel.

Si Isola 2000 garde encore de l’espoir, pour l’instant, côté Côte d’Azur, seule Nice resterait dans la carte des JO d’hiver 2030 pour les épreuves de curling, patinage artistique, short track et hockey sur glace.