Les JO d'hiver 2030 des Alpes françaises officiellement lancés

Les Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans le Sud-Est ont été officiellement lancés hier à Lyon à travers l'assemblée constitutive des JO et le lancement du Comité d'organisation, le Cojop que préside Edgar Grospiron, premier champion olympique en ski de bosse en 1992 à Albertville. A lui de coordonner les quatre clusters (Haute-Savoie, Savoie, Briançon et Nice) situés dans deux régions voisines.

Pour le cluster niçois, si Isola 2000 pouvait espérer accueillir initialement les épreuves de ski cross et de snowboard cross, l'espoir s'est envolé. Isola n'a pas été retenu. Mais Nice, qui avait été annoncé pour les épreuves de patinage , de hockey et de curling, sera de la partie. Le stade Allianz Riviera sera consacré au hockey, le Palais Nikaïa au curling et la patinoire à construire à Nice Ouest au patinage artistique et à la vitesse sur piste. Dans ce secteur de Nice-ouest, il est prévu aussi la construction d'un village olympique de 1.500 logements qui seront transformés ensuite en logements étudiants ou sociaux. Cerise sur le gâteau, Nice accueillera la cérémonie de clôture des Jeux.