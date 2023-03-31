Job dating original à Nice : de la plage à l’emploi, il n'y a qu'un pas

De la plage à l’emploi, il n'y a qu'un pas. C'est ce qu'a cherché à concrétiser Pôle Emploi avec la Métropole en lançant le 6 avril, de 9 à 13 heures, un job dating original : à travers le partage d’un geste écocitoyen, une action inédite dans le département pour faciliter la rencontre entre entreprises et candidats. L'opération, qui s'inscrit dans la semaine nationale des métiers du tourisme, se jouera en deux temps. Le premier tient dans le nettoyage d'une plage niçoise, ensemble, candidats et entreprises. Le second temps dans un job dating sans CV, avec cartes visites. Chaque entreprise se présentera et avancera ses besoins en recrutement. L'emplacement précis sera communiqué aux participants lors de l'inscription.