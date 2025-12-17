Journalistes refoulés par Nicolas Sarkozy : “intolérable” pour le Club de la presse

La séance de dédicaces de Nicolas Sarkozy, vendredi 12 décembre à Menton, a viré à la polémique lorsque deux journalistes de Libération et Le Monde se sont vu refuser l’entrée par le service de presse de l’ancien chef de l’État. Une décision jugée "intolérable" par le Club de la presse Méditerranée 06, qui rappelle qu’un ancien président devrait être le premier garant des libertés fondamentales, dont celle d’informer. L’association apporte son soutien plein et entier aux deux reporters, estimant qu’aucune critique médiatique ne saurait justifier une telle entrave au travail journalistique.

Le Club appelle par ailleurs l’ensemble de la profession à la solidarité si de tels agissements venaient à se répéter, invitant même à boycotter la couverture d’événements excluant arbitrairement des journalistes. Il rappelle enfin avoir récemment impulsé une charte de bonne conduite entre candidats et médias lors des municipales niçoises, incluant l’engagement explicite d’éviter toute forme d’ostracisme envers les professionnels de l’information.