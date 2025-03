Journée de la femme : les célébrations et les chiffres

A Nice, Journées des droits des femmes du 6 au 22 mars, avec des expositions, animations, afterwork, concert, à Mouans-Sartoux, 5ème Semaine Internationale des droits des Femmes du 8 au 17 mars, tandis qu'Antibes va célébrer les créatrices et les scientifiques, Grasse se rassembler contre les féminicides… : la Côte d'Azur va célébrer comme il se doit la Journée Internationale des Droits des Femmes. Mais comment se présente concrètement l’égalité femmes-hommes dans notre région ? Pour donner une idée, l’Insee a publié quelques chiffres clés. Voici la situation qui se dessine. (Photo DR : l'affiche des Journées des droits des femmes à Nice).

- 52% de la population de PACA. En 2020, 2.663.000 femmes résident en Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 52 % de la population. Avant 49 ans, les femmes vivent moins souvent seules que les hommes. La situation s’inverse après 65 ans, les hommes étant moins touchés par le veuvage, explique l'Insee.

- La monoparentalité concerne essentiellement les femmes. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, près d’une femme sur cinq de 35 à 49 ans vit dans une famille monoparentale. Cela influe fortement sur l’exposition à la pauvreté des femmes puisqu’un tiers des femmes seules de la région et leurs enfants sont pauvres.

- Hommes et femmes ne poursuivent pas le même type d’études, poursuit l’Insee. Au lycée, les femmes sont plus nombreuses dans la voie générale, alors que les hommes sont surreprésentés dans les voies professionnelle et technologique. Au sein de chaque voie, les spécialités choisies diffèrent fortement, ce qui se traduit sur les métiers occupés.

- Diplômes et emploi. Dans la région comme en France, les femmes sont plus diplômées de l’enseignement supérieur que les hommes. Toutefois, elles sont moins souvent en emploi que les hommes, l’écart étant davantage marqué dans la région qu’au niveau national. Elles sont également plus fréquemment à temps partiel que les hommes, d’autant plus en présence d’enfants.

- Un salaire inférieur de 16%. À temps de travail équivalent, tous niveaux de postes confondus, les femmes perçoivent des salaires en moyenne 16 % inférieurs à ceux des hommes. Le différentiel salarial s’accroît avec l’âge.

- Parité dans la vie publique. Quant à la parité en matière de représentation dans la vie publique locale, elle est encore loin d’être atteinte, seul un maire de la région sur cinq est une femme.