Journée de grève du 18 septembre : les principales perturbations attendues

A priori, la journée de grève de demain, jeudi 18 septembre, devrait apporter plus de perturbations dans les Alpes-Maritimes que celle du 10 septembre avec un appel “Bloquons-tout” qui a fait "pschitt". Au niveau national, il était question cet après-midi d’une mobilisation de l’ordre de 800.000 personnes. Une très forte mobilisation. Sur la Côte d’Azur, la journée sera marquée notamment par un rassemblement prévu demain à 10 heures devant la gare Thiers.

Comme au niveau national, les transports en commun seront particulièrement impactés sur la Côte. Dans la Métropole le réseau de bus fonctionnera au grand ralenti et sur Nice, aucun tram ne circulera. Du même coup, la ville a annoncé que le stationnement en voirie serait gratuit toute la journée. Pas de bus non plus sur la CASA (Communauté agglomération Sophia Antipolis), le réseau Envibus n’assurant aucun service dans toute la journée. Le Pays de Grasse devrait être moyennement impacté tandis que les bus de Cannes Lérins seront à priori peu touchés

Côté Sncf, il est prévu comme en France 3 TER sur 5 (et 9 TGV sur 10). Seul secteur du transport peu touché : l’aérien avec, à cette heure, aucune demande de réduction des vols par l’aviation civile. Dans l’enseignement, autre secteur souvent très impacté par les grèves, il n’est pas prévu de raz-de-marée : 30% de grévistes en vue et une quinzaine d’écoles fermées. Le mouvement sera aussi suivi dans la santé. Particulièrement chez les pharmaciens (plus de 90% des pharmacies de centre ville seront fermées) et dans les hôpitaux où seules les interventions urgentes seront assurées.