Journée m-Tourisme : comment allier tourisme et santé grâce au numérique

Comment allier le Tourisme et la Santé grâce au Numérique : c’est le thème central de la Journée m-Tourisme et e-Santé 2023 organisée par Telecom Valley mardi 11 avril de 9 à 17 heures à l’auditorium de Saint-Paul-de-Vence (50 Rte des Serres). Au programme de cette journée à destination des professionnels on trouvera des conférences comme celle sur Manureva Répit, la 1ère agence de voyage pour les Aidants et leurs proches fragilisés, une table ronde autour de la question “Comment rendre une destination un lieu de référence pour allier Tourisme et Santé ? “ et des retours d’expériences, avec notamment Jean-Bernard Titz qui parlera du Livre Blanc “TIC, Handicap et Tourisme” ou Cindy Fabbricelli, présidente et fondatrice de TravelHand qui montrera que “Rendre le voyage accessible pour tous, c’est possible”.

Programme complet et inscription. Gratuit