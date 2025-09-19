Journée du Patrimoine : une petite sélection azuréenne avec Perplexity

A vos marques ! Les Journées 2025 du patrimoine commencent demain. Sur le thème du “patrimoine architectural”, les portes des plus beaux sites, musées, bâtiments, jardins azuréens (et ils sont nombreux) vont s’ouvrir gratuitement. L’occasion de découvrir des lieux chargés d’histoire, des endroits insolites, des bâtiments exemplaires fermés habituellement à la visite. Impossible d’être exhaustif face à la multiplicité et à la richesse du programme proposé. A chacun de faire son choix. (Photo DR : le jardin Fontana Rosa à Menton).

Pour le "fun", cette petite sélection faite à partir du “moteur de réponse” Perplexity.ai. Nous lui avons posé la question : "Peux-tu nous donner trois visites insolites que l'on peut faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes avec les Journées du Patrimoine ? Trois visites pour les familles ? Trois visites essentielles sur le thème de l'architecture ? Trois sites inaccessibles en temps normal ?" Sa réponse :

Voici une sélection structurée de visites pour les Journées du Patrimoine 2025 dans les Alpes-Maritimes, répondant à chaque demande spécifique pour ce week-end :

Visites insolites

Grotte du Lazaret : visite commentée d'un site paléolithique habituellement réservé à la recherche scientifique ; ateliers de fouille et conférences archéologiques pour tous.

Visites pour les familles

Fort Carré (Antibes) : spectacle "Clown & corps" dans ce fort historique, mêlant humour et histoire. Une animation adaptée pour petits et grands dans un décor exceptionnel.

Visites sur le thème de l'architecture

Palais Lascaris (Nice) : immersion dans le baroque niçois : décors fastueux, salles d’apparat et histoire de l’édifice, chef-d’œuvre du XVIIe siècle.

Sites inaccessibles habituellement