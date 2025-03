Journée Québec France à Nice : une centaine d’entreprises et 1.000 emplois

Une centaine de recruteurs québécois à la rencontre des Niçois, 1.000 emplois à la clé : c’est ce que promet la Journée Québec France qui aura lieu jeudi 19 octobre, de 14 à 18 heures à l’Hôtel West End à Nice (31 Promenade des Anglais). A travers les Journées Québec France dans 7 grandes villes françaises dont Nice, près d’une centaine d’entreprises québécoises viennent à la rencontre des Français qui souhaitent relever de nouveaux défis professionnels outre-Atlantique.

Chaque année, environ 4 000 Français choisissent de s'installer au Québec en tant que résidents permanents, en plus des étudiants et des titulaires de permis temporaires ou de permis vacances-travail. En 2019, près de 100.000 Français résidaient au Québec, soit une augmentation de 76 % par rapport à 2005. Lors de cette journée, pour accompagner le plus grand nombre de candidats dans leurs démarches, un conseiller en recrutement international présentera le marché du travail québécois, la vie pratique et la culture québécoise et répondra à toutes les questions des candidats.