Journée “UNDERSOLAR” à Sophia : un four solaire pour les verriers de Biot

Un four solaire en alternative aux énergies fossiles : c’est ce qui sera au coeur de la journée “UNDERSOLAR” de démonstration de cuiseurs et fours solaires le 3 mai de 10 à 16 heures à l’entrée sud du Parc des Bouillides à Sophia Antipolis. Ce projet de conception d’un four solaire à concentration suivant une démarche low-tech s’inscrit dans la formation UNDERSOLAR du Cycle Ingénieur civil (2ème année) dispensée par l’école des mines de Paris, sur le campus Pierre Laffitte. Le but de cette promotion est de concevoir un four solaire à concentration en suivant une démarche low-tech, capable de faire fondre du verre.

Ce projet d’ingénierie a émergé suite à l’observation des besoins conjugués des artisans de la Verrerie de Biot et de ceux des chercheurs du Centre de Mise en Forme des Matériaux de Mines Paris-PSL. Apparaît un potentiel affirmé d’utilisation. Ainsi, les élèves organisent cette journée de démonstration, tous publics, de cuiseurs solaires et du four à concentration. A noter, une démonstration d’utilisation du four solaire alimentaire Lytefire, preuve d’une alternative sérieuse et soutenable aux énergies fossiles.