Journées du Patrimoine : près de 150 sites ouverts dans les AM

Deux journées de portes-ouverte sur le riche patrimoine français et plus particulièrement sur celui tout proche des Alpes-Maritimes. C'est ce que propose la 41ème édition des Journées européennes du patrimoine qui se déroulera les 21 et 22 septembre et donnera un accès gratuit aux différents sites culturels et monuments départementaux ainsi qu'à des lieux exceptionnellement ouverts. (Photo DR : le fort du Mont Alban à Nice qui offre une vue imprenable sur la baie des Anges et le port de Villefranche-sur-Mer).

Chaque année à son thème. Celui de cette année c'est "le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et le patrimoine maritime". Il met en lumière les chemins, les échanges culturels, et les routes maritimes et commerciales qui ont façonné l’histoire de notre pays. Dans les Alpes-Maritimes près de 150 sites et parcours seront ainsi ouverts entre mer et montagne, villes et villages.

La difficulté sera d'abord de faire son choix entre l'offre de monuments, musées, châteaux, sites naturels, forts et bien d'autres. Au menu, la Grotte préhistorique du Lazaret, le Port de la Darse et hôpital du Bagne de Villefranche-sur-Mer, le Fort de la Revère, le Fort du Mont Alban, l'Abbaye chalaisienne de Valbonne, le musée Bonnard au Cannet, la villa "Le rêve" de Matisse à Vence, la villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean Cap Ferrat, la Villa Masséna, l'ancien palais des rois sardes à Nice, et beaucoup d'autres sites magiques.