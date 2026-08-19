La 43e édition des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, met à l'honneur le bicentenaire de la photographie et interroge la préservation d'un patrimoine menacé. Des thèmes mis en valeur dans les Alpes Maritimes à travers quelque 130 animations.

L’occasion d’une grande revue de ces bâtiments, monuments, musées, paysages, collections qui font la beauté et la richesse de la Côte d’Azur ! Comme à l’accoutumée, les Journées européennes du patrimoine se déclineront largement dans les Alpes-Maritimes. Pour cette 43ème édition, les samedi 19 et dimanche 20 septembre elles viendront illustrer les deux thèmes nationaux de l’année : le “Patrimoine de la photographie”, qui célèbre le bicentenaire de cet art en mettant en lumière collections, archives et fonds iconographiques ayant façonné notre regard sur les territoires, et “Patrimoine en péril : raviver, résister, réimagine”, qui invite à mieux comprendre les menaces pesant sur les monuments, paysages et collections (climat, abandon, conflits, transformations urbaines) ainsi que les solutions de sauvegarde et de restauration. (Photo DR).

Créées par le ministère de la Culture en 1984, ces journées ont pour objectif d'ouvrir le patrimoine au plus grand nombre, de favoriser sa transmission et de sensibiliser le public à sa préservation. Dans les Alpes-Maritimes, le programme, encore en cours de consolidation, annonce d'ores et déjà environ 130 animations, dont 88 visites, randonnées ou circuits, 116 sites ou monuments remarquables et 51 musées ou lieux d'exposition. À Nice, la Ville prévoit à elle seule plus de 100 animations réparties sur 58 lieux, mêlant visites libres ou guidées, ateliers, conférences, démonstrations de savoir-faire, performances, déambulations et concerts ; les réservations pour les propositions concernées ouvriront le 1er septembre.

Parmi les temps forts déjà annoncés sur le territoire métropolitain figurent une conférence consacrée à l'écrivain Michel Butor et sa conception de la littérature à Nice, une visite commentée de l'exposition “Atmosphérique, filmer l'architecture”, ou encore la pièce de théâtre "Jules et Marcel" à La Gaude. Les amateurs de patrimoine historique pourront découvrir le Fort de Gordolon à Roquebillière, tandis que Beaulieu-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer proposeront des ouvertures exceptionnelles et des visites guidées. Les familles ne sont pas oubliées, avec notamment une chasse aux trésors solidaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat et divers ateliers d'initiation, comme celui consacré à l'écriture et au dessin à la plume à Gattières.

Gratuit ou à tarif exceptionnel selon les sites, ce rendez-vous vous ouvrira une nouvelle fois les portes des monuments habituellement peu accessibles, des musées et lieux culturels proposant des visites thématiques sur la photographie et la mémoire des lieux, ainsi que des promenades urbaines et circuits patrimoniaux dans les villes et villages du département. L'édition 2026 mettra ainsi particulièrement en avant la manière dont les images documentent le patrimoine, tout en rappelant la nécessité collective de le protéger pour qu'il reste vivant et transmissible aux générations futures.