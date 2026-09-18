Pour leur 43e édition, les Journées européennes du patrimoine invitent les 19 et 20 septembre à explorer les trésors azuréens autour de deux thèmes : le bicentenaire de la photographie et le patrimoine en péril. Voici une sélection de six découvertes rares, entre Nice, Èze et les îles de Lérins.

Les Journées européennes du patrimoine reviennent ce week-end, samedi 19 et dimanche 20 septembre, avec quelque 130 animations annoncées dans les Alpes-Maritimes. Créé par le ministère de la Culture en 1984, ce rendez-vous ouvre au public monuments, collections, sites historiques, jardins et lieux de mémoire, souvent gratuitement ou à tarif exceptionnel. L’édition 2026 s’organise autour de deux fils conducteurs : le "patrimoine de la photographie", à l’occasion du bicentenaire de cet art, et "patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer", qui met l’accent sur les menaces pesant sur les édifices, les paysages et les collections, mais aussi sur les métiers et démarches de leur sauvegarde. À Nice seulement, plus de 100 animations sont prévues dans 58 lieux. (Photo DR : la Villa Masséna à Nice).

1. Les réserves de la Villa Masséna, Nice

C’est l’une des rares occasions d’entrer dans les réserves du musée Masséna, habituellement fermées au public. Installé dans l’ancienne villa du marquis Victor Masséna, construite entre 1898 et 1901, le musée permet de redécouvrir l’histoire de Nice et de la Côte d’Azur. Les visiteurs pourront accéder à des pièces rarement montrées, en complément de l’exposition Nice, ma ville, mes jardins. La visite est libre et gratuite samedi et dimanche, de 10 heures à 17 heures, au 65 rue de France. (

2. La Crypte archéologique, Nice

Sous la place Garibaldi et le boulevard Jean-Jaurès se cache une autre Nice : celle de ses fortifications. Mise au jour lors des travaux du tramway, la Crypte archéologique conserve des vestiges de remparts et de l’ancienne porte Pairolière. Cette découverte souterraine permet de saisir la transformation de la ville au fil des siècles et constitue l’un des parcours historiques les plus inhabituels du week-end. Les visites sont organisées samedi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures ; elles sont gratuites mais sur réservation.

3. La chapelle du Saint-Sépulcre à la bougie, Nice

La place Garibaldi sera aussi le point de départ d’une visite nocturne de la chapelle du Saint-Sépulcre, éclairée à la bougie. Le lieu est associé à la mémoire du siège de Nice de 1543, un épisode auquel renvoie encore la présence de boulets de canon visibles dans certaines pierres du quartier. Les visites à la bougie, proposées samedi à 20 h 30, 21 h 30 et 22 h 30, complètent une visite historique programmée à 15 heures. Cette expérience offre un regard différent sur le patrimoine religieux et militaire niçois, en lien avec la légende de Catherine Ségurane.

4. Les îles de Lérins, Cannes

Depuis Cannes, les îles de Lérins offrent une escapade patrimoniale à part entière. Sainte-Marguerite abrite le fort Royal, dont la mémoire est liée au Masque de fer, tandis que Saint-Honorat conserve l’abbaye de Lérins et ses traces monastiques, témoins d’une histoire spirituelle pluriséculaire. A noter : la Tour Monastère est rouverte après sa rénovation complète. Superbe. Les ouvertures et visites organisées pendant le week-end permettent de mêler patrimoine militaire, religieux et naturel. Les animations peuvent être gratuites, mais les liaisons maritimes au départ de Cannes doivent être anticipées et restent à la charge des visiteurs.

5. Le chantier de Notre-Dame-de-l’Assomption, Èze

À Èze, la visite du chantier de restauration de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption est l’une des propositions les plus proches de l’esprit "patrimoine en péril". Fermé au public depuis 2022, l’édifice ouvre exceptionnellement pour montrer les travaux entrepris afin d’assurer sa préservation. Le public ne découvrira donc pas seulement une église, mais les gestes, les diagnostics et les arbitrages qui permettent de restaurer un bâtiment ancien. C’est une occasion rare de voir le patrimoine dans un moment de transformation et de comprendre les métiers mobilisés pour le transmettre.

6. L’Observatoire de Nice, Mont-Gros

Sur les hauteurs de la ville, l’Observatoire de Nice ouvre ses portes samedi. Le site du Mont-Gros associe histoire scientifique, architecture de la fin du XIXe siècle et observation astronomique. Les visites et animations permettent d’entrer dans un ensemble patrimonial où la recherche, l’innovation et les paysages azuréens se répondent. Au-delà du panorama sur Nice, c’est une manière de découvrir un lieu qui a compté dans l’histoire de l’astronomie française et qui reste rarement accessible dans ce format.

Ces six sorties composent un parcours très varié : collections habituellement invisibles, archéologie souterraine, visite nocturne, patrimoine insulaire, chantier de restauration et science. Pour profiter pleinement du week-end, il est conseillé de vérifier les horaires et de réserver sans attendre les visites à jauge limitée, en particulier la Crypte archéologique et certaines propositions de la chapelle du Saint-Sépulcre.