Journées du Patrimoine à Monaco : l’architecture de la Principauté se découvre

A Monaco, c’est ce week-end que la Principauté célèbrera son patrimoine architectural. En décalage avec la France, les 30e Journées Européennes du Patrimoine monégasque auront lieu les samedi 4 et dimanche 5 octobre. Avec une nouveauté à la clé : une incursion de l’autre côté de la frontière, le samedi après-midi, par un détour à la Villa Eilenroc à Antibes, superbe villa de style néoclassique située en bord de mer dans le cadre prestigieux du Cap d’Antibes. Cerise sur le gâteau, la visite sera suivie d’un goûter. (Photo DR : le nouveau quartier Mareterra gagné sur la mer et inauguré en décembre 2024).

Le dimanche, ces journées monégasques du patrimoine prendront toute leur ampleur. Au programme, des visites guidées de chantier avec l’entreprise JB Pastor & Fils qui offrira ainsi un aperçu de projets emblématiques (le patrimoine en devenir) : le siège de la CMB à Neuehouse, le Lido , la Maison Valentina. Au programme également, des itinéraires thématiques avec l’historien de l’architecture, Jean-Philippe Hugron, permettront d’explorer les grandes étapes de l’évolution architecturale à Monaco, de l’art nouveau et de l’art déco, jusqu’aux réalisations plus récentes. Pour les enfants, il est prévu plusieurs ateliers créatifs. Sur le thème “l’architecture est un jeu d’enfants”, ces ateliers animés par des artistes et des médiateurs ont pour objectif de leur apprendre à manipuler formes, couleurs et volumes.

Plein d’autres lieux et bâtiments pourront être visités, mais l’on retiendra un autre site emblématique qui vient de s’ouvrir : le nouveau quartier de Mareterra. Il sera possible de le découvrir au travers de visites architecturales organisées par les architectes des agences Renzo Piano Building Workshop et Valode & Pistre. Une occasion rare.