Les Journées du Patrimoine sur le thème du “patrimoine architectural”

L’occasion d’une plongée dans la richesse du patrimoine des Alpes Maritimes. Les 42e Journées européennes du patrimoine se dérouleront du 19 au 21 septembre sur le thème du “patrimoine architectural”. Des monuments emblématiques aux constructions vernaculaires, des décors intérieurs aux objets mobiliers, l’architecture s’y révèle comme un marqueur puissant de l’histoire locale, nationale et européenne, de l’identité culturelle et de la mémoire collective. Bien plus qu’un simple cadre de vie, elle incarne des savoir-faire artistiques et techniques, façonne les paysages urbains et ruraux, et reflète les évolutions de nos sociétés à travers les siècles.

Pour favoriser l’accès du patrimoine aux plus jeunes, le vendredi 19 septembre sera tout particulièrement dédié au public scolaire. Avec l’opération "Levez les yeux" initiée en 2019 en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, les élèves découvriront le patrimoine de leur région pour en apprendre l’histoire et les particularités et s’éveiller à l’importance de sa protection et de sa valorisation. Le ministère de la Culture renouvelle d’autre part sa collaboration avec l’association 2tonnes pour proposer à tous les lieux ouverts pendant les Journées européennes du patrimoine d'inclure dans leur programme des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l'écologie.