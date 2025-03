Journées Usines Ouvertes : découvrez le patrimoine industriel

Une bonne occasion de découvrir le tissu industriel des Alpes-Maritimes est donnée avec les Journées Usines Ouvertes les 4 et 5 avril. Organisée au niveau national, cette opération inspirée des Journées du Patrimoine est portée par la Société des Ingénieurs Arts & Métiers et soutenue par le réseau des Chambre de Commerce et d’Industrie. Le vendredi sera dédié aux scolaires et le samedi 5 avril au grand public. La CCI Nice Côte d’Azur, associée à l’initiative, a contribué à la mobilisation de 7 entreprises azuréennes :

EMM : présentation de l’ingénierie des matériaux, de la mécanique de précision, de l’impression 3D et de la chaudronnerie inox,

Pour s'inscrire et participer gratuitement en fonction de votre profil, RDV