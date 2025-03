Juan : le Provençal en voie de retrouver sa splendeur Art Déco

C’est un gros chantier emblématique qui avance à Juan-les-Pins : celui de la renaissance du grand hôtel Le Provençal. Un point d’étape vient ainsi d’être fait par le britannique Caudwell qui a entrepris de transformer l’ancien établissement en une résidence de luxe avec 39 appartements haut de gamme allant du T1 au penthouse. Dirigée par l’agence d’architecture Affine Design, la réhabilitation se charge ainsi de rendre progressivement à l’imposant bâtiment sa splendeur Art déco d’antan en résonance avec le Belles Rives tout proche. (Photo DR : échafaudages et énormes grues ont disparu, laissant apparaître le nouveau visage du Provençal, tandis que les travaux se poursuivent à l'intérieur du bâtiment).

L’opération avance conformément au planning, note ainsi Caudwell dans un communiqué. Les travaux se concentrent désormais surtout à l’intérieur où les cloisons ont fait leur apparition et où les ouvriers s’attèlent à délivrer des appartements aux prestations exceptionnelles.

2024 devrait marquer aussi, pour les Juanais, la fin d’une longue attente et le retour à la vie de ce totem placé à l’entrée du Cap d’Antibes et de Juan-les-Pins. En mars dernier, alors que la réhabilitation du Provençal avait tenu pendant des dizaines d'années de l’Arlésienne à Juan-les-Pins (toujours annoncée et jamais réalisée et cela depuis sa fermeture en 1976 pour raisons économiques) Caudwell avait déjà voulu rassurer en publiant un état d’avancement des travaux avec la promesse d’un achèvement au premier semestre 2024. Une trajectoire dans laquelle il reste inscrit.

Photo DR : ouvert dans les années 20, l'hôtel a été le rendez-vous des stars internationales de l'époque comme Marlène Dietrich.