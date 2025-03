Juan : Le Provençal dévoile ses intérieurs et son premier appartement

La fin d’un long, très long cheminement pour Le Provençal à Juan-le-Pins. Les travaux de restauration touchent aujourd’hui à leur fin. Les façades ont été entièrement rénovées dans un esprit Art déco en préservant les moulures d’origine et en intégrant les garde-corps des balcons dessinés par l’architecte. Mais l’intérieur a également été entièrement restructuré et réaménagé. Le promoteur de luxe Caudwell a aussi donné un aperçu du projet de rénovation de cet emblématique hôtel des années 20 transformé en une nouvelle adresse d’exception face à la Méditerranée.

Un Mareterra monégasque, version juanaise

Il est ainsi prévu toute une partie “publique” avec le long du boulevard Édouard Baudoin, en face de l’hôtel Belles Rives, une esplanade plantée, des terrasses et 6 boutiques de mode, beauté et art de vivre. Mais l’autre partie sera privée. Le bâtiment de 23;000 m² et ses jardins paysagers laissent place à nouvelle adresse résidentielle baptisée Le Provençal. avec 41 logements de prestige, comprenant des penthouses et des appartements avec jardins et piscines. Un Mareterra monégasque, version juanaise.

Alliant modernité et Art déco, la résidence sera dotée de nombreux équipements destinés à ses habitants, tels qu’un cinéma privé, un spa avec espace bien-être exclusif, une piscine thermale, un hammam, un sauna et un studio de fitness/yoga. Les résidents bénéficieront aussi de garages, de jardins paysagers et d’une piscine de 30 mètres de long. Pour mener à bien la transformation du bâtiment et de ses abords, Caudwell a collaboré étroitement avec les responsables locaux du patrimoine et avec Richard Martinet, architecte spécialisé dans la restauration patrimoniale dont l’agence Affine Design est réputée pour ses rénovations d’hôtels prestigieux tels que l’Hôtel de Crillon, l’Hôtel Shangri-La Paris et l’Hôtel de Paris à Monaco.

41 appartements grand luxe

À l’intérieur du bâtiment, les parties communes rénovées du Provençal dévoilent une succession de pièces superbes conduisant les visiteurs et les propriétaires au cœur du bâtiment, d’où l’on accède aux appartements via le hall d’ascenseur. Parmi ces pièces exceptionnelles figurent le porche d’origine, le hall d’accueil de forme octogonale reconstituant le hall d’origine des années 1920, ainsi qu’une rotonde dotée d’un dôme supportant un lustre monumental.

Les 41 appartements bénéficient pour la plupart d’espaces extérieurs avec vue sur la mer, tout en offrant également une vue sur les Alpes. Caudwell a récemment dévoilé le premier appartement meublé offrant quatre chambres et situé au 7ème étage du Provençal. Cet appartement de 208 m² dispose de 45 m² de terrasses extérieures privées. Son intérieur, élégamment meublé, allie luxe contemporain et sobriété tout en rendant hommage à l’élégance des années 1950 et 1960 de la Côte d’Azur.

Quant à la date de livraison, elle approche : ce sera cet été. Mais le prix sera aussi à la hauteur de la rénovation. Un premier tarif est avancé à 4,5 millions d’euros. Toutefois, avec un mètre carré de l’ordre de 40.000 euros, la note pourrait vite monter avec la taille et les étages.

Dans la légende de la Riviera Le Provençal fait partie de la grande légende de la Côte d’Azur. Construit en 1926-1927 par l’architecte Lucien Stable pour le millionnaire américain Frank Jay Gould, il s’élève sur 10 étages et demeure un témoin de l’âge d’or de la Riviera. Parmi les illustres visiteurs de l’hôtel figurent Marilyn Monroe, Estée Lauder, Coco Chanel, Ella et F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Sir Winston Churchill, Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Marlene Dietrich, Jackie Kennedy, le duc et la duchesse de Windsor, Paul McCartney et Ringo Starr des Beatles. Après un changement de propriétaire en 1972, l’Hôtel Provençal a fermé pour rénovation en 1977. Mais il n’avait jamais rouvert ses portes depuis. Plusieurs entrepreneurs ont ensuite tenté en vain de sauver l’établissement. Joaillier de la place Vendôme, Alexandre Reza n’a pas réussi à mener son projet de transformation en résidence de luxe. C’est Caudwel, qui a racheté en 2014 l’hôtel en perdition, qui conduira le renouveau, mais là également sous forme de résidence privée.

Hall Art Deco

La rotonde avec son dome et le lustre monumental.