Juan-les-Pins : le Provençal lance sa commercialisation

Caudwell, le promoteur britannique, n’a pas perdu de temps. Pile le jour de la fin des travaux (de très longs travaux qui ont duré sept années), le Provençal, ancien hôtel emblématique de Juan-les-Pins, a lancé le début de la commercialisation. Lors d’une soirée dans ce qui est aujourd’hui une résidence de grand luxe (350 M€ de valeur brute de développement), il a réuni les professionnels de l'immobilier pour leur dévoiler le premier appartement meublé. Au-delà des photos, enfin le concret. (Photo DR : pièce maîtresse, le somptueux penthouse du 11ème étage du Provençal, avec piscine sur le toit et vue hallucinante.)

Situé au 7ème étage, cet appartement traversant de quatre chambres offre 208 m² d’espaces de vie et 46 m² de terrasses extérieures privées. Son intérieur au luxe contemporain et discret rend hommage à l’élégance des années 1950 et 1960 sur la Riviera française. L’ameublement et toute la décoration permettent aux acheteurs potentiels de se projeter et d’imaginer la manière dont l’espace peut être aménagé et stylisé. Cet aménagement a également permis à Caudwell de mieux appréhender la conception et la configuration des autres appartements témoins qui seront dévoilés cet été pour des livraisons à partir de la rentrée.

Le Provençal version Caudwell comprendra 41 logements aux prestations haut de gamme et aux intérieurs contemporains, allant des traversants aux penthouses en passant par des appartements avec jardin, tous dotés de places de parking sécurisées. Le bâtiment restauré intégrera également des espaces communs inspirés de la période Art déco, un cinéma privé, un espace bien-être, un restaurant, une salle de jeux pour enfants, des boutiques, près de 2 500m² de jardins paysagers ainsi qu’une piscine de 30 mètres.

Appartements d’exception dans l’exception qu’est déjà cette résidence : trois penthouses. Ils sont situés entre les 8ème et 11ème étages, et sont chacun doté de six suites. Immenses. Ils proposent jusqu’à 877 m² d’espaces intérieurs et jusqu’à 527 m² de terrasses privées. Chaque penthouse dispose de sa piscine privée, habillée de mosaïque, et offre une vue panoramique imprenable sur la Côte d’Azur, embrassant le Cap d’Antibes, Nice, Monaco, Cannes et les Alpes.

Ajoutons qu’un partenariat avec l’hôtel cinq étoiles Belles Rives, a été noué. Lui aussi de l’époque art déco et Scott Fitzgerald il se trouve juste en face du Provençal et assurera la gestion de son service de conciergerie. Les résidents pourront ainsi bénéficier de prestations haut-de-gamme, d’un service de voiturier ainsi que d’un accès privilégié aux diverses expériences gastronomiques, activités et offres de bien-être de l’hôtel Belles Rives, incluant son restaurant étoilé Michelin, son célèbre bar à cocktails, son espace spa et son club de plage privé.

Reste la question la plus épineuse : le prix. Le mètre carré, s’il ne touche pas encore les sommets du nouveau quartier Mare Terra de Monaco, s’aligne sur ceux de la Croisette de Cannes : à partir d’un peu plus de 30.000€ le m2. La surface des appartements allant de 130 m2 à 350 m2, le plus petit s’affiche autour de 4,5 M€. Avec cette vue incroyable et la qualité de la rénovation, la flamboyante résurrection du Provençal va certes ajouter une touche à la magie de la Côte. Mais à coup sûr, elle ne va pas contribuer à résoudre sa crise du logement.