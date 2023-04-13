JUICE : l'Observatoire de la Côte d'Azur à la recherche de la vie autour de Jupiter

C'est un lancement qui sera tout particulièrement suivi à l'Observatoire de la Côte d'Azur : celui de la mission Juice. Il est prévu à 14h15 en Guyane, heure locale (19h15 en France métropole) par une fusée Ariane 5. Un lancement suivi à Nice avec attention car l'Observatoire, à travers deux de ses chercheurs, Agnès Fienga et Pierre Henri, est l'une des parties prenantes de cette mission spatiale européenne qui entame une recherche de la vie sur les lunes glacées de Jupiter. (Photo DR : un dessin de la sonde spatiale Juice).

Des lunes glacées susceptibles de cacher des océans

Plus grande planète de notre système solaire, Jupiter présente des différences remarquables avec la Terre. Jupiter est une géante gazeuse qui compte plus de 60 lunes en orbite. Pour enquêter sur ces mondes inconnus, l'ESA (European Space Agency) lance cette sonde spatiale unique en son genre, baptisée JUICE. C'est la nouvelle grande mission scientifique de l’Europe qui démarre avec ce lancement.

Cette sonde robotique passera au moins trois ans à étudier Jupiter et trois de ses plus grandes lunes : Ganymède, Callisto et Europe. La communauté scientifique estime que ces lunes glacées sont susceptibles d'abriter des océans sous leur surface. Élément essentiel à l'apparition de la vie, l'eau est l'un des composants qui rendent la Terre si spéciale, c'est pourquoi l'étude des lunes de Jupiter s'annonce fascinante !

La mission caractérisera ces lunes à la fois comme des objets planétaires et des habitats possibles. Elle explorera également en détail l’environnement complexe de Jupiter et étudiera son système dans son ensemble comme modèle des planètes géantes gazeuses dans l’Univers.

Deux chercheurs niçois dans la mission

Agnès Fienga, astronome au Laboratoire GéoAzur (Université Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur) est co-investigateur de l'instrument radio science 3GM (Gravity and Geophysics of Jupiter and the Galilean Moons) à bord de la mission JUICE, 3GM qui mesurera les champs de gravité des satellites de Jupiter et sondera leur structure interne pour caractériser notamment l'océan d'eau de Ganymède.

Pierre Henri, chercheur CNRS au Laboratoire Lagrange (Université Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS) est quant à lui responsable de l’expérience embarquée MIME (Mutual Impedance Measurement) à bord de la mission JUICE. MIME est une des expériences du consortium RPWI (Radio & Plasma Wave Investigation). Il s'agit de mesurer la densité et la température autour des lunes de Jupiter, en particulier dans les couches ionisées de la haute l’atmosphère de Europe, Callisto et Ganymède, trois des multiples lunes de Jupiter qui semblent figées dans la glace.