Julien Helly à la présidence de l'association des Entreprises des Bois de Grasse

Un nouveau bureau et un nouveau président pour l'association des Entreprises des Bois de Grasse. Directeur associé d’Advance Solutions (conseil en ressources humaines, formation et recrutement de cadres), Julien Helly succède à Marc Philippe à la présidence de l’association créée en 2014. Le parc d’activité des Bois de Grasse, regroupe sur une vingtaine d’hectares plus de 80 entreprises pour un total de près de 1.200 salariés. L’association EBG s’est notamment lancée dans une démarche d' Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) co-financée par l’Ademe et plusieurs grands partenaires (Région Sud, CAPG, Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse). Le projet SymbiOSE qu’elle pilote porte sur deux axes : la mutualisation d'utilités industrielles, grâce à l'expertise et au concours technique de la CCI Nice Côte d'Azur, avec un focus sur l'Energie, l'Eau et la Production de chaleur ; l'essaimage du modèle d'actions EBG avec la création de liens inter-parcs et la co-construction d'un modèle coopératif.