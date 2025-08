Julien holtzer, co-président de Telecom Valley à écouter en podcast

Partenaire d’Azur Tech Summer, Podmedias a réalisé à cette occasion toute une série de podcasts des intervenants des intervenants et des organisateurs de ce salon des usages et des tendances du numérique. Co-président avec Téresa Colombi de l'association Telecom Valley qui a monté ce nouvel événement, Julien Holtzer a participé à l’exercice. Il se présente et donne ses premières impressions sur l’événement. A écouter.