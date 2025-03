Juliette Binoche présidera le jury du 78ème Festival de Cannes

Juliette Binoche succède à la réalisatrice américaine Greta Gerwig à la présidence du jury du prochain Festival de Cannes du 13 au 24 mai prochains. Auréolée des plus prestigieuses récompenses (Oscar, Bafta, César, prix d’interprétation à Cannes, à Berlin et Venise…), c’est elle qui remettra la Palme d’or de la 78e édition le samedi 24 mai. (Photo Juliette Binoche © Photograph by Brigitte Lacombe).

Pour la deuxième fois dans l’histoire du Festival, deux artistes féminines se transmettront ce prestigieux flambeau, soulignent les organisateurs. La première fois remonte à 1965, quand Olivia de Havilland, légende d’Hollywood, Présidente du Jury du Festival de Cannes avait laissé la place à une autre femme, également légende du 7e Art venue de Cinecittà, Sophia Loren. Il y a 60 ans

Pour Juliette Binoche, son premier grand souvenir cannois date de 1985. “Je montais les Marches pour la première fois avec l’enthousiasme et l’incertitude d’une jeune actrice”, se rappelle-t-elle. “Je n’imaginais pas revenir 40 ans après dans ce rôle honorifique de Présidente du Jury. J’en pèse le privilège, la responsabilité et la nécessité absolue d’humilité. ”

Depuis ce premier grand rôle dans Rendez-vous d’André Téchiné, présenté sur La Croisette en 1985, elle a fait beaucoup de chemin. Sa carrière est jalonnée de quelque 70 films et 40 années de curiosité artistique. Mais, ce premier rendez-vous sur la Croisette l’a marquée. “Je suis née au Festival de Cannes” aime-t-elle a dire.

Depuis, quatre décennies l’ont transformée en star internationale, initiant collaborations inattendues et scénarios qui lui tiennent à cœur. “Ce cheminement instinctif au cœur de la création mondiale lui confère rapidement une aura incontournable auprès de cinéastes d’une constellation sans frontières” retient le Festival citant Michael Haneke (Autriche), David Cronenberg ou Abel Ferrara (États-Unis), Olivier Assayas, Leos Carax ou Claire Denis (France), Amos Gitaï (Israël), Naomi Kawase ou Hirokazu Kore-eda (Japon), Krzysztof Kieślowski (Pologne), Hou Hsiao-hsien (Taïwan)…” Sans oublier Abbas Kiarostami qui lui offre le Prix d’interprétation à Cannes en 2010 avec Copie conforme.