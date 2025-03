Jumeaux numériques : Cintoo 3D s’agrandit à Sophia

Fondée en 2013 par trois chercheurs du laboratoire I3S et particulièrement active aux Etats-Unis sous la conduite d’un autre sophipolitain, Dominique Pouliquen, Cintoo 3D déménage. Jusqu’alors installée à Green Side, elle reste à Sophia Antipolis mais a opté pour des locaux plus grands : un plateau de 400 m2 aux Templiers, nouveau siège qu’elle va inaugurer le 11 mars prochain. Il s’agit de faire face à l’accroissement de son activité et de ses activités de R&D qui sont restées basées dans la technopole. (Photo DR).

Dans la foulée de sa levée de fonds de série A

Startup issue du CNRS et de l’Université Nice Sophia Antipolis, Cintoo 3D s’est spécialisée dans le domaine de la capture de la réalité. Elle a mis au point une technologie permettant de visualiser et manipuler des modèles 3D massifs sur diverses plateformes, telles que PC, smartphone, ou tablette. Une troisième levée de fonds de 5,3 €, réussie il y a deux ans, lui a donné les moyens d’accélérer sur les marchés américains de l’AEC (Architecture, Engineering, Construction).

“Le plan promis aux investisseurs de la série A est en cours d’exécution. La société comptait 30 collaborateurs fin 2022 et nous avons depuis doublé les effectifs”, note Dominique Pouliquen. Président de Cintoo, il vit à Miami où il pilote l’activité de la société sur les Etats-Unis, mais revient fréquemment sur la Côte d’Azur où se trouve sa famille. Il n’est d’ailleurs pas un inconnu sur la Côte où, au début des années 2000, il avait fondé Realviz, déjà dans le domaine de la capture de la réalité, société qu’il avait revendue à Autodesk.

Les nouveaux challenges de Cintoo 3D

“A Sophia une quarantaine de personnes travaillent aujourd’hui et nous comptons embaucher une dizaine de personnes supplémentaires. Une quinzaine de collaborateurs sont aux Etats-Unis, principalement dans les activités commerciales, tandis que près de 10 personnes travaillent en “full remote” (à distance). A travers ce déménagement, nous comptons aussi bien replacer dans l’écosystème local notre société qui connaît un vrai succès.”

“Elle a tout particulièrement performé dans l’industrie américaine (automobile, pétrole et énergie). Ainsi, dans l’automobile nous travaillons pour Ford, Toyota, Tesla... Dans le pétrole pour BP, Total, Exxon…Si l’essentiel de notre activité se fait aux Etats-Unis, (10% en France) 56.000 personnes dans 450 sociétés de 43 pays utilisent notre plateforme en mode Saas”.

“Aujourd’hui, nous accélérons sur le Digital Twin, le jumeau numérique qui est au coeur de l’industrie 4.0. Nous introduisons dans nos solutions l’IA qui permet de reconnaître des équipements dans une image scannée. Parmi nos challenges figure aussi l’intégration cloud to cloud avec d’autres plateformes comme celles de SAP pour la gestion d’équipement, ce qui permet d’ajouter des services comme la maintenance prédictive. Ou encore le métavers industriel avec l’utilisation de la réalité virtuelle pour téléopérer. Désormais, il est ainsi possible d’envisager qu’un industriel puisse naviguer dans son usine comme dans un jeu vidéo avec un décor 3D qui respecterait chaque équipement, chaque pièce, chaque boulon.”