Justice : la démolition d'Acropolis ne sera pas suspendue

Les travaux de démolition d'Acropolis vont pouvoir se poursuivre. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de suspension du permis de démolir du palais Acropolis faite par un riverain, Thierry Venem qui est également conseiller municipal de Nice du groupe "Retrouver Nice" mené par Philippe Vardon. Si la demande était également portée par le collectif #SauvonsAcropolis, c'est ce lien politique qui a été au centre des débats.

La ville de Nice avait fait valoir en effet que le requérant ne justifiait pas d'un intérêt qui lui permettait de demander l'annulation de l'arrêté du permis de démolir et que son action était avant tout "politique". Argument retenu par le tribunal qui a estimé la requête irrecevable et a donc rejeté la demande de suspension des travaux de démolition. Si le requérant est bien riverain, habitant boulevard Risso, juste devant Acropolis, la justice a estimé sur le fond que cette déconstruction ne portait pas atteinte à la salubrité et à sa tranquillité mais qu'au contraire elle allait, à terme, améliorer l'environnement de son bien immobilier.