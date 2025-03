Kalray : collaboration stratégique avec Arm dans l’IA ultra-hautes performances

Une collaboration stratégique avec Arm dans le domaine de l’IA : c’est ce qu’a annoncé hier Kalray. Leader dans les technologies de traitement intensif des données du Cloud au Edge, la société grenobloise implantée à Sophia Antipolis met dans la corbeille son data processeur (DPU) de pointe. Associé au vaste écosystème de partenaires d’Arm, il permettra d'offrir des solutions de traitement de données et d’IA ultra-hautes performances sur un large éventail d’applications. (Photo DR).

Le besoin toujours croissant de capacités avancées de traitement des données et d'IA est devenu le point fondamental des applications modernes, que ce soit dans le “Cloud”, au niveau des serveurs, des solutions de stockage ou des connexions entre serveurs ou dans le “Edge”, sur des marchés comme celui des systèmes de vision intelligents ou le marché des télécoms, explique Kalray. Ce large spectre d'applications nécessite des solutions innovantes offrant des performances optimales et ce, pour le meilleur rapport performance/consommation et performance/prix possible.

Concrètement, cette collaboration se traduit par l’intégration par Kalray de la technologie d'interconnexion Arm® Neoverse™ Coherent Mesh Network (CMN) dans sa nouvelle génération de processeur chiplet DPU de traitement de données et d’accélérateur d’IA, qui porte le nom de code “Dolomites”. Cette intégration permettra de connecter le DPU de Kalray aux chiplets basées sur Arm à l’aide de la solution d'interconnexion Arm CMN, fournie dans le même pack. Cette approche innovante a pour avantage d'optimiser la flexibilité, les performances, la consommation d'énergie et le coût de la solution.

Pour Eric Baissus, CEO de Kalray “il s'agit d'une évolution majeure pour le traitement de l'IA qui rendra plus accessible, performant et économe l’IA et le traitement intensifs des données à un large éventail d'applications.” Pour Dermot O'Driscoll, Vice-Président des solutions produits, ligne d'activité Infrastructure Arm, il s’agit de répondre aux nouveaux besoins. “L'IA fait désormais partie intégrante de l'ensemble de l'infrastructure informatique, ce qui engendre une demande toujours croissante de données et de puissance de calcul”.