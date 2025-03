Kalray dévoile une NG-Box taillée pour l’IA au SuperComputing 2023 de Denver

Kalray, groupe grenoblois présent à Sophia Antipolis, continue sa percée internationale dans le domaine très prometteur des DPU (Data Processeur Unit) et d’une informatique taillée pour l’Intelligence Artificielle. Présente au SuperComputing 2023 à Denver, Colorado, l'un des plus grands événements mondiaux axés sur les technologies HPC (calcul haute performance) et IA, la société y dévoile sa NG-Box. Fruit du partenariat noué l’an dernier avec Dell Technologies, elle est basée sur les cartes DPU de Kalray et sur les serveurs PowerEdge de Dell. Sa particularité est d'offrir un stockage rapide et évolutif pour les traitements de données les plus exigeants, dont les traitements en Intelligence Artificielle.

“La NG-Box fait partie de la plateforme de gestion des données NGenea de Kalray, qui comprend également NG-Stor et NG-Hub”, explique le groupe dans un communiqué. “NG-Stor est une solution logicielle de stockage parallèle haute performance qui peut facilement gérer des pétaoctets de données et des milliards de fichiers. NG-Hub est une plateforme de management des données qui permet d’automatiser et d’orchestrer les mouvements de données lors de traitements complexes comme ceux de l’IA. Ensemble, la suite de produits NGenea de Kalray offre, aux entreprises et aux data centers, une plateforme de gestion et de stockage de données, spécialisée pour les traitements des données les plus exigeants, optimisant à la fois la performance du traitement et réduisant le coût du stockage.”

Au SC23 de Denver, la société fondée en 2008 par Eric Baissus, un serial entrepreneur sophipolitain, montrera également comment NGenea, sa plateforme de gestion de données, combinée avec l’offre du géant américain, peut apporter une solution unique pour répondre aux défis les plus importants d'aujourd'hui dans le domaine de l’IA. Pour Kalray, un nouveau pas vers son ambition de devenir le “Nvidia des DPU” et de bâtir l’une des grandes sociétés technologiques du nouveau monde en devenir de l’IA.