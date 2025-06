Kalray renforce son activité dans les médias et le divertissement

Kalray, société grenobloise implantée à Sophia Antipolis, renforce son activité dans les médias et le divertissement à travers sa filiale pixitmedia. Cette dernière annonce la mise en place d'une alliance stratégique avec Grass Valley, principal fournisseur de technologies pour le marché des médias spécialisé dans la mise au point de solutions innovantes pour la production et la diffusion de contenus. Cette alliance technique vise à combiner l'expertise et la technologie de deux spécialistes de l'industrie des médias pour proposer une offre commune.

Grass Valley intégrera la solution de stockage de pixitmedia à son écosystème Agile Media Processing Platform (AMPP). Cette solution donnera la liberté et la flexibilité nécessaires pour implémenter une solution de stockage sur mesure et qui réponde aux exigences de capacité et de performances du secteur très exigeant des médias. “Dans une industrie des médias en pleine évolution, nous souhaitons proposer, à travers ce partenariat, une solution qui permettra aux créateurs de contenu, aux diffuseurs et aux professionnels de la post-production de se concentrer sur la production et la distribution de contenus exceptionnels, sans se soucier de la gestion et du stockage de leurs données" , explique Ben Leaver, responsable de la ligne d'activité pixitmedia de Kalray et co-fondateur de pixitmedia.