Kalray : un accord stratégique sur le marché américain

Kalray (traitement intensif de données basées sur la technologie DPU) étend sa présence sur le marché américain avec un accord de distribution et de revente avec JB&A, leader de la distribution de solutions technologiques en Amérique du Nord. Qualifié de stratégique, ce partenariat vise à distribuer les solutions de gestion et de stockage de données de Kalray et pixitmedia (filiale de Kalray) sur le marché américain, en ciblant dans un premier temps l'industrie des médias et du divertissement ainsi que les solutions d'IA.

Dans le cadre de cet accord, JB&A distribuera aux États-Unis le portefeuille complet de solutions de gestion et de stockage de données de Kalray, y compris sa nouvelle solution de stockage rapide basée sur son processeur DPU (Data Processing Unit), la NG-Box, intégrée au serveur rack Dell PowerEdge R750. "JB&A est un partenaire idéal pour Kalray en Amérique du Nord compte tenu de son expertise, de son expérience et de son réseau unique sur les principaux marchés que nous servons aujourd'hui", a souligné Eric Baissus, CEO de Kalray.