Knap a déployé ses premiers chariots connectés à la Colle-sur-Loup

C’est parti pour Knap et ses chariots de courses connectés. La startup de Villeneuve-Loubet, qui a levé 3 M€ en novembre dernier, annonce avoir mis en service ses premiers chariots intelligents à la Colle-sur-Loup. Ce sont ainsi 40 chariots connectés qui sont déployés au sein d'un même magasin, annonce Knap. Et de souligner qu’il s’agit d'une première en France ! (Photo DR : le Knap Kart connecté avec sa tablette).

Avec son Knap Kart, la société fondée en 2018 par Dylan Letierce et Jonathan Malgogne a cherché à révolutionner l’expérience d’achat en hyper et supermarché. Inventé et assemblé en France, ce chariot évite le passage en caisse et donc la formation de files d’attente. Il apporte aussi un véritable gain de temps puisqu'il n'y a plus de chargement et déchargement des achats à la caisse. Un article posé dans le kart, n’en ressort qu'à la sortie du magasin. Enfin, avec la tablette associée, il permet à chaque client de suivre son panier, ses dépenses et les informations nutritionnelles des produits en continu dans le magasin tout au long du parcours d'achat.

Ce nouveau Knap Kart, désormais opérationnel, est le fruit de quatre ans de recherche et développement et tests en magasins. La start-up française a déposé quatre brevets internationaux protégeant ses inventions et proposant une technologie anti-fraude qui traite les données des caméras et capteurs embarqués sur le chariot grâce à l’intelligence artificielle. Elle détecte ainsi les comportements frauduleux et les signale au personnel du magasin. Knap devrait continuer le déploiement de ses chariots de courses nouvelle génération. Lors de sa levée de fonds, la société comptait la mise en opération d'une centaine de chariots dès la fin de cette année pour le déploiement en grand l'an prochain..