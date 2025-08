Kristian, du Festival de Cannes à celui de Hangzou en Chine

Le dessinateur Kristian (cartooning for peace, Nice Matin, Dauphiné libéré, Hachette Livres, carnaval de Nice, Prisma presse ... ) est pour la 3e fois ( 2019/ 2021/2023) membre du jury du festival CICAF (China international cartoon and animation festival). Invité par le gouvernement, il sera du 18 au 24 juin à Hangzou (prononcez "ranjo"), capitale chinoise de l'animation. (Photo DR : Kristian lors du festival CICAF 2019).

Le CICAF est plus important festival de films d'animation et de bandes dessinées de Chine (19e édition 20/24 juin 2023, 56 pays représentés, 13 millions de visiteurs sur site et en ligne, retransmission de la cérémonie de remise des prix "golden monkey king awards" sur les chaînes tv nationales). Lors de l’édition 2019, Kristian avait remis le "golden monkey king arward" pour la catégorie films d'animation. Pour cause de pandémie, l’édition 2021 s'était déroulée en distanciel. Cette année Kristian remettra le "golden monkey king arward" pour la catégorie bandes dessinées.

Il tiendra une master classe à Hangzhou et fera une intervention devant les professeurs et élèves de l’école Freinet de la ville. A cette occasion, il rencontrera les organisateurs des commémorations 2024 des 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises. L’année 2024 étant également l’année franco-chinoise du tourisme culturel, ses dessins seront exposés sur plusieurs sites.

Dès son retour en France, le dimanche 25 juin, il sera à 11 heures aux pieds de sa sculpture totem Coluche à Opio où une plaque commémorative sera mise en place et marquera le 37e anniversaire de la disparition de l'humoriste, créateur des Restos du Cœur.