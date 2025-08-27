L’attribution du Port de Saint-Laurent du Var devant le Tribunal administratif de Nice

Le Tribunal administratif de Nice a tenu hier une première audience suite au recours déposé par Renaudi Holding et D-Marin France SAS contre l’attribution par la Métropole Nice Côte d’Azur, le 11 juillet dernier, du port de Saint-Laurent-du-Var à la CCI Nice Côte d’Azur. Les deux sociétés, candidates également à la DSP (Délégation de Service Public), contestent la régularité de la procédure d’appel d’offres et demandent son annulation. Leur angle d’attaque : l’offre retenue ne respecterait pas le cahier des charges. Selon leurs avocats, il était prévu la création d’un minimum de 600 places de stationnement au bout de quatre ans d’investissement (soit fin 2029), engagement qui ne serait pas tenu.

De l’autre côté, la Métropole Nice Côte d’Azur considère que la contestation porte uniquement sur un décalage de calendrier limité à quelques dizaines de places entre 2029 et 2030, et qu’il ne remet pas en cause l’équilibre du contrat. Selon l’avocat de la CCI, Laurent Amon, cité par Nice Matin, 565 places seront disponibles dès 2029, auxquelles s’ajouteront 72 places déjà existantes, atteignant ainsi 637 places. Des aménagements complémentaires sont prévus en 2030, mais sans obligation contractuelle. Le tribunal doit rendre son ordonnance le 3 septembre, décision qui sera déterminante pour la poursuite du projet portuaire.