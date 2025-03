La 4ème édition du challenge TravelCamp Sud est lancée

Avis aux créateurs des futures pépites du tourisme et de l'événementiel : les candidatures sont ouvertes depuis le 1er octobre pour participer à la 4ème édition du challenge TravelCamp Sud. Ils ont jusqu’au 30 novembre pour candidater. Financé par la Région PACA, ce challenge offre l’opportunité unique d’intégrer un programme d’incubation au sein de Provence Travel Innovation ou LINKEUS Incubation. Ces deux programmes dédiés aux projets touristiques et événementiels innovants accompagnent les porteurs de projet.

A l’issue de l’appel à candidatures, 45 projets en phase d’émergence seront sélectionnés selon le potentiel de leurs idées et leur stade de développement. Une attention particulière sera accordée aux projets s’inscrivant dans une dynamique de développement durable - mobilité et gestion des flux, gestion des ressources et des déchets, etc - et à ceux qui feront la part belle à l’expérience client. Le challenge se clôturera lors d’une finale où un jury d’experts de l’innovation et du tourisme identifiera jusqu’à 20 gagnants aptes à entrer en incubation. Annonce des 20 gagnants le 4 février 2024 ; kick- off des programmes Provence Travel Innovation et LINKEUS Incubation en mars 2024.