La 78ème Foire de Nice va jouer les légendes celtes

La 78ème édition de la Foire de Nice aura lieu du 9 au 18 mars et sera concentrée dans le Palais des Expositions, en raison de travaux en cours. Plus grand événement de la région, avec 400 exposants et marques, elle déroule 12 000 m² d’exposition répartis comme les autres années en 4 espaces : bâtir, plein air, auto et bien vivre. L’animation, quant à elle, se fera autour d’une exposition sur le thème “Les Celtes, terres de légendes”. Les dates coïncidant aussi avec la célèbre fête de la Saint Patrick (le 17 mars), ce jour-là, les Patrick seront invités. Et toutes la semaine, ceux qui porteront une tenue festive d’inspiration celte. A vos kilts !

Palais des expositions et Esplanade de Lattre de Tassigny

de 10h à 19h (18h le lundi 18 mars) Tarif : 6 euros (5 euros PMR, étudiants). Journée gratuite le 18 mars.