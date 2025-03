La 7ème saison de Canneseries se prépare

En parallèle du MIPTV du 8 au 10 avril 2024, Canneseries revient pour une septième saison qui s'ouvrira le 5 avril, quelques jours avant le MIPTV et se terminera avec lui le 10 avril. Un appel à séries est ouvert depuis le 8 novembre dernier et se prolongera jusqu'au 31 janvier. L'occasion de faire partie de la prochaine Sélection Officielle du Festival et de voir votre série projetée sur le mythique écran de l'Auditorium Louis Lumière ou à l’Espace Miramar, lieu phare cannois des rendez-vous séries.

Avec son lot de cérémonies, montées des marches, projections, rendez-vous, photocalls, le tapis rose se prépare pour les 10 séries en Compétition, les 10 séries en Compétition Séries Courtes et les 5 séries en Compétition Séries Documentaires.