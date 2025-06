La CCI Nice Côte d’Azur victime à son tour d’une cyberattaque

S’il est une institution qui est particulièrement attachée à la cybersécurité, qui s’est lancée dans des campagnes de sensibilisation et d’information sur ce thème à l’usage des entreprises, c’est bien la CCI Nice Côte d’Azur. Et pourtant, après le Département des Alpes-Maritimes en novembre dernier, après Virbac en juin et sans doute bien d’autres qui sont restés dans la discrétion, c’est la CCI Nice Côte d’Azur qui vient d’être touchée. (Photo DR).

Dans la nuit du 30 au 31 août, elle a fait face à une attaque ciblant l’ensemble de son réseau informatique, “témoignant que la cybercriminalité est désormais un risque pour toute entreprise”, souligne la Chambre dans un communiqué. Afin de protéger les données et circonscrire la propagation du virus, tout le système informatique a été coupé.

En parallèle, est-il expliqué, une notification a été envoyée à la CNIL le 31 août, une plainte auprès de la gendarmerie et la police nationale a été déposée dès le 1er septembre, et une ouverture d’incident a été transmise à l’ANSSI, l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information. Le Centre de Lutte contre les Criminalités Numériques (C3N) pilote les actions de lutte contre cet acte de cybercriminalité et la section cybercriminalité J3 du parquet de Paris va se saisir du dossier.

Cette cyberattaque est maintenant circonscrite par la Direction des Systèmes Informatiques du réseau consulaire avec le support de la société Locksight, référencée sur la plateforme qui gère la crise (cybermalveillance.gouv.fr). Les équipes de la CCI NCA font d’autre part le nécessaire pour assurer la continuité des activités dans l'ensemble des établissements d'enseignement, dans les ports gérés et auprès des entreprises et commerces.

“Il est difficile à ce stade de diffuser des informations plus précises, a fortiori lorsque lesdites informations relèvent d’une enquête judiciaire”, ajoute la CCI NCA.