La CCI régionale renforce sa gouvernance et ses services support

Renouer avec une direction générale pleinement dédiée à la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur et renforcer le rôle de soutien aux 7 CCI territoriales : c’est ce qu’a recherché Philippe Renaudi, président de la CCIR, avec la nomination d’Eric Ferrières comme directeur général du réseau régional. Ce rôle était jusqu’à présent assumé par Philippe Blanquefort qui travaillait en temps partagé avec la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence. (Photo DR : Eric Ferrières -à gauche aux côtés de Philippe Blanquefort lors de la réunion des “cockpits” stratégiques de CCI France en juillet dernier).

La gouvernance de la CCI régionale

Suivant le mode de gouvernance de la CCI de région, basé sur une vision partagée par les CCI territoriales, les sept directeurs généraux continueront de leur côté d’être mobilisés dans leur délégation pour la mandature 2021-2026.

Alban Richaud (CCI Alpes-de-Haute-Provence) : Finances & Contrôle de gestion

(CCI Alpes-de-Haute-Provence) : Finances & Contrôle de gestion Philippe Blanquefort (CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence) : Veille appels d'offres, DSP & coordination des Etudes

(CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence) : Veille appels d'offres, DSP & coordination des Etudes Matthieu Badinier (CCI Hautes-Alpes) : International

(CCI Hautes-Alpes) : International Franck Scarlatti (CCI Nice-Côte d'Azur) : Systèmes d'Information et Offre de services entreprises

(CCI Nice-Côte d'Azur) : Systèmes d'Information et Offre de services entreprises Sebastien Philibert (CCI Pays d'Arles) : Emploi & Formation

(CCI Pays d'Arles) : Emploi & Formation Stéphane Gueydon (CCI Var) : Ressources Humaines & Projets européens

(CCI Var) : Ressources Humaines & Projets européens Tomas Redondo (CCI Vaucluse) : Achats-Marchés & Juridique / RGPD

Un renforcement des services support

Parallèlement la CCI régionale a également renforcé ses services support avec l’arrivée récente de Florence Hertel à la direction des Affaires Régionales et à l’accueil prochain de Sylvain Gaydon à la direction des Ressources Humaines. Un renforcement qui correspond à la stratégie nationale et la loi Pacte, mais aussi au service d’un réseau qui pilote près de 153 millions d’euros de chiffre d’affaires (près d’1 milliard avec les filiales) et compte 882 collaborateurs (près de 2.000 avec les équipements gérés).

Eric Ferrières : une expérience territoriale et régionale de la gouvernance consulaire

Quant à Eric Ferrières, il a dans ses bagages l’expérience territoriale et régionale de la gouvernance consulaire : 8 ans à la direction générale de la CCI de Lozère (2015-2023) dont 2 au sein de la CCI Occitanie (2020-2022) en portant la mission déléguée de transformation des activités de services aux entreprises aux côtés du président Alain Di Crescenzo avant son élection à la tête de CCI France.

Entré dans le réseau à la CCI de l’Aude en 2011 après plusieurs années d’expérience en entreprises, Eric Ferrière a eu l'occasion de s'imprégner de tous les champs du développement économique en travaillant à l’accompagnement sur le terrain des PME, PMI, collectivités, pôles de compétitivité, et sur des périmètres aussi variés que l’international, le financement, l’aménagement du territoire…Une expérience accumulée qui lui sera utile dans ses nouvelles fonctions.