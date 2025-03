La Commission Européenne rend hommage à Candace Johnson

La Commission Européenne a rendu hommage à Candace Johnson, fondatrice de Sophia Business Angels et présidente émérite d’EBAN (European Business Angels Network) pour sa participation active à l'initiative "Women on Boards", qui est ensuite devenue une loi européenne le 22 novembre 2022 en faveur de la parité dans les conseils d’administration des grands groupes. Comme le relate EBAN sur LinkedIn, Candace Johnson, a été reçue par la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, le mardi 7 novembre dernier à Bruxelles. (Photo DR : Candace Johnson à côté de la présidente von der Leyden, lors de l'hommage qui lui a été rendu à Bruxelles).

La présidente von der Leyen a ainsi rappelé ce qu’a accompli le groupe de travail Global Board Ready Women (GBRW). Ce groupe, dont Candace Johnson est membre fondateur, a vu le jour en 2012 pour soutenir la directive visant à appliquer des quotas de diversité de genre de 40 % pour toutes les sociétés cotées en bourse en Europe. Il a rassemblé des femmes dirigeantes des secteurs privé, universitaire et public qui ont refusé de laisser passer la remarque fréquemment formulée à l'époque selon laquelle "il n'y avait pas assez de femmes qualifiées pour occuper les postes au sein des conseils d'administration", rappelle EBAN

En faisant appel aux meilleures écoles de commerce européennes et à leurs listes d'anciens élèves cadres de haut niveau, aux professeurs de gouvernance d'entreprise et aux conseils d'administration composés de capitaines d'industrie du monde entier, elles ont créé une base de données de plus de 8.000 femmes prêtes à siéger au conseil d'administration, dissipant ainsi le mythe selon lequel il n'y avait pas assez de femmes pour occuper les postes d'administrateur.

L'hommage a eu lieu à la veille de la "Global Board Ready Women Leadership Conference" organisée par la Fondation Forté et Phoenix Executive à Bruxelles le 8 novembre pour analyser les progrès réalisés par l'initiative et préparer la prochaine génération de femmes dirigeantes d'entreprise.