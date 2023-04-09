La Compagnie rouvre son Nice-New York le 16 avril

La Compagnie a annoncé la réouverture le 16 avril de sa ligne saisonnière entre Nice et New York. Compagnie aérienne française 100% Smart Business Class, elle opérera jusqu'à 4 vols par semaine jusqu'au 28 septembre 2023 à bord de ses nouveaux Airbus A321neo, offrant une expérience classe affaires unique avec 76 sièges-lits, une connexion Wi-Fi gratuite et illimitée, ainsi qu'une offre culinaire de saison. La Compagnie valorisera également l'art de vivre et le savoir-faire azuréen tout l'été avec des animations à bord de ses vols. Pour fêter son retour sur la Côte d'Azur, elle propose jusqu'au 16 avril une promotion à 1.400€ AR par personne.