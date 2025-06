La convergence inéluctable entre IA et technologie quantique

Comment la technologie quantique et l'intelligence artificielle pourraient ne pas converger dans les années à venir? Dans un article à lire sur le site web de l'Institut Europia , c'est une question que pose le général de brigade Patrick Perrot, coordonnateur pour l’intelligence artificielle et chargé de mission Stratégie de la donnée au profit de la Gendarmerie nationale. D'un côté la technologie quantique devient plus accessible ; de l'autre l'IA ne semble limitée que par des capacités de calcul insuffisante. Autant de capacités que pourrait lui apporter le quantique.

La question est essentielle. Patrick Perrot insiste sur le fait que cette converge aura des répercussions sans précédents dans le monde réel. Et tout particulièrement dans le domaine de la souveraineté. Face à l'hégémonie américaine et chinoise dans l'IA, il appelle aussi l'Europe à s'emparer de la physique quantique pour dessiner une nouvelle cartographie de la souveraineté. Une carte qui ne la limiterait pas à un simple rôle de potentiel régulateur.