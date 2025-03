La Côte déroule ses grands projets immobiliers au SIMI de Paris

C’est un salon immobilier que la Côte d’Azur ne manque pas : le SIMI, rendez-vous annuel qui rassemble la communauté de l’industrie française de l’immobilier pour partager innovations et projets. Pour cette édition 2023, qui se tient au Palais des Congrès de Paris du 12 au 14 décembre, la Métropole Nice Côte d’Azur et Sophia Antipolis seront bien présents. Toutes les deux ont chacune un stand où elles présenteront les grands projets immobiliers qu’elles lancent ou qu’elles accueillent sur leur territoire. (Photo DR : Oxygen, le programme du Groupe Courtin sur l'ancien site d'Integra France à Sophia Antipolis).

Alors que le secteur de l’immobilier subit une période de perturbations et affronte différents défis (écologiques, climatiques, énergétiques, géopolitiques et sociétaux), le SIMI 2023 embrasse tous ces sujets aux travers de ses cycles de conférences. Au total 420 exposants seront réunis tandis que 26.000 participants sont attendus pendant les trois jours.

Le nouveau Sophia accélère

Pour Sophia Antipolis, Paris est l’un des deux grands rendez-vous immobiliers avec le MIPIM de Cannes en mars. Quelques projets phares de ce SIMI ont déjà été présentés au dernier MIPIM (Canopée, The Hive, Espaces Renard, Pôle Innovation, Oxygen…). Ils sont en route. D’autres n’étaient pas encore à l’affiche en mars (Antibes coeur historique, Héraklion ou encore le projet de Place Sophie Laffitte). Il y aura d'ailleurs profusion cette année sur le stand sophipolitain, signe que la reconstruction de Sophia sur Sophia s'accélère avec la mise sur le marché d'un nouvel immobilier tertiaire haut de gamme, accompagné désormais de logements.

Jean Leonetti, président de la CASA et du SYMISA (Syndicat Mixte Sophia Antipolis) et Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du Symisa, participeront à trois grandes présentations aux professionnels du SIMI. Mardi 12 décembre à 16 heures, seront dévoilés les chiffres clés de Sophia Antipolis et mis en avant trois programmes privés : Canopée, un programme mixte de réhabilitation à l’emplacement des anciens Espaces Sophia Antipolis avec 25.000 mètres carrés de surface de plancher dont 250 logements ; The Hive, avec 2.500 m2 déjà pris par Cap Gemini qui apportera son témoignage d’utilisateur ; Les Espaces Renard, un programme mixte de 16.200 m2 avec du tertiaire, des logements et, nouveau dans la technopole, du coliving (plusieurs autres programmes portent également du coliving).

Deux autres présentations sont programmées le mercredi. L’une à 11 heures avec un point d’avancement du chantier du Pôle Innovation, programme mené par la collectivité avec 8.500 m2 dédiés à la recherche, à l’académique et au tertiaire, à proximité du Campus SophiaTech et d’Inria. Un autre point d’avancement sera fait sur le programme de logements “Les Combes” à Antibes, proche de la technopole, et des informations seront données sur une consultation de logements à venir pour Antibes coeur historique.

Ensuite, à 15 heures, seront mis en avant plusieurs autres programmes d’envergure qui montrent que l'offre du nouveau Sophia est particulièrement riche : Heraklion, programme de réhabilitation avec Valimmo Reim, Oxygen, projet mixte tertiaire, coworking, life science et coliving de 21.000 m2 mené par le Groupe Courtin et Place Sophie Laffitte, programme emblématique mixte avec coliving, restauration, tertiaire et lieux de vie que pilote Equilis France.

Nice Côte d'Azur présente sa gare bioclimatique

Des présentations sont également programmées sur le stand de Nice Côte d’Azur qui fait équipe tout naturellement avec l’EPA Nice EcoVallée. La maquette de la gare bioclimatique du pôle d’échange multimodal du Grand Arénas sera notamment présentée sur le stand. Première gare bioclimatique d’Europe, au sein du pôle d’échange multimodal Nice Aéroport, au cœur du Grand Arénas, le projet sera dévoilé par Christian Estrosi, président de la Métropole, le mercredi 13 décembre à 11 heures.