La disparition de François Léotard à l’âge de 81 ans

Maire de Fréjus pendant des décennies, homme politique clé du département du Var dans les années 80 et 90, l’ancien ministre François Léotard est décédé à l’âge de 81 ans. Ministre de la Culture de Jacques Chirac entre 1986 et 1988, ministre de la Défense d'Edouard Balladur entre 1993 et 1995, François Léotard a été également élu quatre fois député du Var. Il fut pendant un temps considéré comme présidentiable, avant de s’éloigner du monde politique au début des années 2000, fragilisé par l'affaire Karachi, un dossier de rétrocommissions illégales sur des contrats d'armement au Pakistan. Dans un tweet d’hommage, le président de la République Emmanuel Macron a déploré la perte d’un “esprit libre, un homme de livres et d’engagement”.