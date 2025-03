La Fête de la Science est ouverte sur le thème du sport

Sur le thème de Sport et Science, la Fête de la Science 2023 a démarré cette semaine dans le département avec un cocktail d’animations pour scolaires et grand public. Elle se poursuivra à Nice les lundi 9, mardi 10 et jeudi 12 octobre tout naturellement au Musée national des sports à Nice, toujours pour les scolaires.

A Sophia Antipolis, près de la place Bermond, Terra Numerica mettra les sciences du numérique à portée de main du grand public ce week-end du 7 au 8 octobre, puis des scolaires (primaires, collèges et lycées) du lundi 9 au vendredi 13 octobre. Rendez-vous est également donné aux classes de collège les lundi 9, mardi 10 et jeudi 12 octobre à la Maison de l’Intelligence Artificielle pour explorer le domaine Sport et IA.

D’autres événements sont également programmés un peu partout, à Mouans-Sartoux, dans la vallée de la Vésubie, à Grasse, Valbonne, Menton, Cannes, dont on trouvera le programme sur le site de l’Université Côte d’Azur. Avec comme grand final les 21 et 22 octobre, le grand événement annuel du Village des Sciences et de l’Innovation au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins avec Sophia Antipolis qui vient présenter ses plus belles recherches et innovations. Un concentré de la technopole qui attire 8 à 10.000 visiteurs chaque année.